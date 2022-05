Ciclismo, Marco Frigo passa alla Israel – Premier Tech per la stagione 2023 (Di martedì 10 maggio 2022) Marco Frigo è stato annunciato dalla Israel – Premier Tech per la stagione 2023. Il nostro connazionale ha sottoscritto un contratto biennale dopo aver completato con successo il programma della Israel Cycling Academy. Il 22enne veneto ha dichiarato alla stampa attraverso i microfoni della propria formazione. “L’opportunità che la squadra mi ha dato quest’anno mi ha aiutato a salire al livello WorldTour. Sono davvero eccitato ed allo stesso tempo molto preoccupato. Mi sembra una progressione naturale e mi sento pronto, quindi sono molto felice di avere questa opportunità”. Il nativo di Bassano del Grappa ha concluso affermando: “Nel mio cuore, sento di essere un ciclista per un grande giro. Il mio obiettivo è ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)è stato annunciato dper la. Il nostro connazionale ha sottoscritto un contratto biennale dopo aver completato con successo il programma dellaCycling Academy. Il 22enne veneto ha dichiaratostampa attraverso i microfoni della propria formazione. “L’opportunità che la squadra mi ha dato quest’anno mi ha aiutato a salire al livello WorldTour. Sono davvero eccitato ed allo stesso tempo molto preoccupato. Mi sembra una progressione naturale e mi sento pronto, quindi sono molto felice di avere questa opportunità”. Il nativo di Bassano del Grappa ha concluso affermando: “Nel mio cuore, sento di essere un ciclista per un grande giro. Il mio obiettivo è ...

Advertising

Donati__Marco : RT @teamseee: ?? 4^ tappa Giro d'Italia ???? ?? Rein Taaramae @25 (Better) - stake 1 ?? Una delle primissime scelte in caso di fuga, ad una qu… - cyclingoo : ?? Israel-PremierTech, Marco Frigo promosso in prima squadra nel 2023: “Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capi… - Nikybo85 : ?? eh niente, per oggi era previsto il piatto forte ma la pioggia ci ha anticipati. Montecampione senza arrivo in ci… - CalcioGraffiti : #MARCOPANTANI A trasformare il ciclismo in una danza. In un movimento ipnotico. Non affidandosi alla potenza. Ma a… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby C… -