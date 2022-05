Ciclismo: Giro d'Italia, si ritira Lopez (Di martedì 10 maggio 2022) Catania, 10 mag. (Adnkronos) - Miguel Ángel López alza bandiera bianca e si ritira dal Giro d'Italia. Il capitano dell'Astana, caduto all'inizio della 4/a tappa (con partenza da Avola e arrivo sull'Etna), non ce la fa e mette il piede a terra. Il 28enne colombiano era tra i favoriti per la corsa rosa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Catania, 10 mag. (Adnkronos) - Miguel Ángel López alza bandiera bianca e sidald'. Il capitano dell'Astana, caduto all'inizio della 4/a tappa (con partenza da Avola e arrivo sull'Etna), non ce la fa e mette il piede a terra. Il 28enne colombiano era tra i favoriti per la corsa rosa.

