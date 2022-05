Ciambellone di verdure salato | un salva-cena gustoso e morbido | sole 250 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 10 maggio 2022)di: un250Torta di. Se vai di fretta e pernon ha molto tempo da dedicare ai fornelli, la ricetta che ti suggeriamo oggi si può rivelare un eccellente. Ma poi, perché limitarsi alla? Questa squisita e appetitosa torta salata si può gustare anche a metà mattina o anche a merenda. Non solo, la sua preparazione, seppure non banale, è anche abbastanza semplice: insomma, non è affatto necessario essere un cuoco consumato per portarla in tavola, anzi. Ma bando alle ciance, veniamo alla ...