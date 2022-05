Chiara Ferragni a bordo piscina: sotto al top è assente il reggiseno (Di martedì 10 maggio 2022) Chiara Ferragni ha sfoggiato il suo nuovo outfit direttamente dalla sua suite di lusso. A bordo piscina la fashion blogger si mette in posa e incanta i fan Giornata all’insegna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 10 maggio 2022)ha sfoggiato il suo nuovo outfit direttamente dalla sua suite di lusso. Ala fashion blogger si mette in posa e incanta i fan Giornata all’insegna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

vogue_italia : Tutte le tappe di Chiara Ferragni alla scoperta della bellezza segreta di Palermo, in esclusiva per i lettori di Vo… - trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - ilariacondizio : io che spero ancora in una scappata di chiara ferragni sul palco #escita #Eurovision - alessioxoxo : E comunque Chiara Ferragni sarebbe stata perfetta come presentatrice. #EUROVISION #ESCita -