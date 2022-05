Chi è Mia Dimsic, la cantante della Croazia all’Eurovision 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Sarà Mia Dimsic a rappresentare la Croazia all’Eurovision. La cantante è una delle voci più note del suo paese e per lei sarà prima esperienza alla kermesse musicale, dove partecipa col brano Guilty Pleasure, scritto interamente in lingua inglese. Scopriamo chi è. Chi è Mia Dimsic Classe 1992, la carriera musicale di Mia Dimsic inizia nel 2014, quando la ragazza ha 22 anni e prende parte alla tournée in Nordamerica della folk band Dzentlmen. Dopo quell’esperienza, Mia intraprende anche la carriera da solista, pubblicando nel 2015 il suo primo singolo Budi mi blizu. La cantante rilascia una serie di brani che le garantiscono notorietà nel suo paese, con canzoni che raggiungono i primi posti nelle classifiche radiofoniche croate. Nel 2017 esce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Sarà Miaa rappresentare la. Laè una delle voci più note del suo paese e per lei sarà prima esperienza alla kermesse musicale, dove partecipa col brano Guilty Pleasure, scritto interamente in lingua inglese. Scopriamo chi è. Chi è MiaClasse 1992, la carriera musicale di Miainizia nel 2014, quando la ragazza ha 22 anni e prende parte alla tournée in Nordamericafolk band Dzentlmen. Dopo quell’esperienza, Mia intraprende anche la carriera da solista, pubblicando nel 2015 il suo primo singolo Budi mi blizu. Larilascia una serie di brani che le garantiscono notorietà nel suo paese, con canzoni che raggiungono i primi posti nelle classifiche radiofoniche croate. Nel 2017 esce ...

Advertising

RobertoBurioni : Per chi ha perso la mia 'lezione' sulle mascherine a @chetempochefa con @fabfazio su @RaiTre eccovela qui. La bibl… - _Nico_Piro_ : #8maggio le reazioni a questo mio tweet??meritano una riflessione a parte, per farla c'è bisogno pero' di dare fondo… - BeaLorenzin : La bellissima dedica di @ManuDolcenera alla sua mamma la dedico anche io alla mia #mamma e a tutte le mamme, pensan… - liliesfree : @TAEGlSTEAR amœ come te lo devo dire che la tua tl non è responsabilità mia blocca chi te l'ha fatto comparire o disattivati te xoxo - Crez98 : @ChiaraGaudino5 Mamma mia a chi lo dici?? -