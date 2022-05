Chi è Giovanni Angiolini, nuovo compagno di Michelle Hunziker? (Di martedì 10 maggio 2022) Ecco chi è Giovanni Angiolini, nuovo compagno di Michelle Hunziker: età e curiosità E’ ufficiale Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore dopo Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le due figlie Sole e Celeste. Si tratta di Giovanni Angiolini, bellissimo medico dagli occhi verdi che è stato immortalato assieme alla conduttrice svizzera per le vie romantiche di Parigi. Giovanni Angiolini ha 37 anni ed ha origini sarde. Si è laureato con 110 e lode in medicina, si è specializzato in ortopedia e traumatologia con 50/50esimi e lode e ha conseguito un master in al campus Biomedico di Roma. Ha lavorato come medico ortopedico presso presso la Clinica Villa Stuart e il San ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 10 maggio 2022) Ecco chi èdi: età e curiosità E’ ufficialeha ritrovato l’amore dopo Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le due figlie Sole e Celeste. Si tratta di, bellissimo medico dagli occhi verdi che è stato immortalato assieme alla conduttrice svizzera per le vie romantiche di Parigi.ha 37 anni ed ha origini sarde. Si è laureato con 110 e lode in medicina, si è specializzato in ortopedia e traumatologia con 50/50esimi e lode e ha conseguito un master in al campus Biomedico di Roma. Ha lavorato come medico ortopedico presso presso la Clinica Villa Stuart e il San ...

