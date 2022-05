Chi è Ferdinand Marcos Jr. il nuovo presidente delle Filippine (Di martedì 10 maggio 2022) Era considerato pigro e spensierato dal padre, ma oggi è proprio lui, Ferdinand Marcos Jr. a riportare il potere alla famiglia. Con circa il 90% delle schede contabilizzate, “Bongbong”, come viene chiamato, è stato eletto nuovo presidente delle Filippine, raddoppiando i voti della principale rivale, la vicepresidente Leni Robredo. “Bongbong” era esiliato negli Stati Uniti da anni, quando suo padre, il dittatore Ferdinand Marcos, lasciò il potere. Nonostante da bambino sognasse di essere astronauta, “Bongbong” finì per seguire la passione politica del padre. Non ha mai smesso di impegnarsi nella campagna per ripulire l’immagine della famiglia, accusata di corruzione e violazione dei diritti umani in due decadi di ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) Era considerato pigro e spensierato dal padre, ma oggi è proprio lui,Jr. a riportare il potere alla famiglia. Con circa il 90%schede contabilizzate, “Bongbong”, come viene chiamato, è stato eletto, raddoppiando i voti della principale rivale, la viceLeni Robredo. “Bongbong” era esiliato negli Stati Uniti da anni, quando suo padre, il dittatore, lasciò il potere. Nonostante da bambino sognasse di essere astronauta, “Bongbong” finì per seguire la passione politica del padre. Non ha mai smesso di impegnarsi nella campagna per ripulire l’immagine della famiglia, accusata di corruzione e violazione dei diritti umani in due decadi di ...

