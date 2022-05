Che nervosismo, il gruppo "sente" il Giro. Carapaz corre da leader (Di martedì 10 maggio 2022) Lennard Kämna si aggiudica la quarta tappa del Giro d'Italia (Avola - Etna di 172 km), Juan Pedro Lopez è la nuova maglia rosa. Il commento di Luca Gialanella con Antonino Morici. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Lennard Kämna si aggiudica la quarta tappa deld'Italia (Avola - Etna di 172 km), Juan Pedro Lopez è la nuova maglia rosa. Il commento di Luca Gialanella con Antonino Morici.

Advertising

poopoploop : Puntualmente quando sono abbastanza di buon umore e a posto con me stessa vengo travolta da tutto il nervosismo che… - fabius24119863 : @OdisseaNova questa è stata la serata più brutta anche x noi che guardavamo.. mi fa tornare il nervosismo di allora… - Anast1Maddalena : RT @Ginni2018: Lo sapevo che era uno sbrocco tra Edo e Vaporetto. Momenti di nervosismo che capitano. Me lo sentivo. Ma che di base c'era u… - lestorieditibi : RT @Troves_2: Comunque non esulto a un gol del Milan dal secondo di Giroud nel derby. Tra disagio mentale, VAR sempre pronta a fustigare e… - MiseraBra : @Tiddiv Esattamente. Aggiungiamoci anche il rosso non dato a Bonaventura e quindi ulteriore nervosismo. Analisi dir… -