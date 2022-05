Che lotta salvezza in Serie A: la richiesta della Salernitana alla Lega (Di martedì 10 maggio 2022) Il finale di stagione è ormai vicino, solo 180 minuti separano le squadre di Serie A dallo scoprire le proprie sorti, in particolare chi tra le squadre che lottano per la salvezza dovrà retrocedere. La Salernitana, reduce dal pareggio in casa contro il Cagliari, può ancora decidere quale sarà il proprio destino. Salernitana lotta salvezza richiestaLa squadra di Davide Nicola, per giocarsi il tutto per tutto senza pressioni avrebbe in mente una proposta da fare domani a Roma, durante l’Assemblea di Lega. La richiesta sarebbe quella di far disputare contemporaneamente, già durante la penultima giornata, le partite dove sono coinvolte le squadre che puntano a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022) Il finale di stagione è ormai vicino, solo 180 minuti separano le squadre diA dallo scoprire le proprie sorti, in particolare chi tra le squadre cheno per ladovrà retrocedere. La, reduce dal pareggio in casa contro il Cagliari, può ancora decidere quale sarà il proprio destino.La squadra di Davide Nicola, per giocarsi il tutto per tutto senza pressioni avrebbe in mente una proposta da fare domani a Roma, durante l’Assemblea di. Lasarebbe quella di far disputare contemporaneamente, già durante la penultima giornata, le partite dove sono coinvolte le squadre che puntano a ...

