Champions League: L'Uefa approva il nuovo format a 36 squadre (Di martedì 10 maggio 2022) Uefa, approvato il nuovo format a 36 squadre della Champions League Dalla stagione 2024-25 la massima competizione europea vivrà una rivoluzione: saranno 64 le partite in più Il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato oggi a Vienna il formato finale e l'elenco di accesso per le competizioni europee per club a partire dalla stagione 2024/25, a seguito della sua decisione del 19 aprile 2021 di introdurre il cosiddetto “Sistema Svizzero”. Infatti a partire dal 2024 il nuovo format passerà da 32 a 36 squadre e avrà otto match garantiti nel girone invece di sei. Due dei quattro posti in più verranno assegnati ai Paesi che nella stagione precedente hanno ottenuto i migliori ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 10 maggio 2022)to ila 36dellaDalla stagione 2024-25 la massima competizione europea vivrà una rivoluzione: saranno 64 le partite in più Il Comitato Esecutivohato oggi a Vienna ilo finale e l'elenco di accesso per le competizioni europee per club a partire dalla stagione 2024/25, a seguito della sua decisione del 19 aprile 2021 di introdurre il cosiddetto “Sistema Svizzero”. Infatti a partire dal 2024 ilpasserà da 32 a 36e avrà otto match garantiti nel girone invece di sei. Due dei quattro posti in più verranno assegnati ai Paesi che nella stagione precedente hanno ottenuto i migliori ...

