C’era una volta a… Hollywood: il nono film di Tarantino, stasera in tv (Di martedì 10 maggio 2022) stasera in tv su Rai 4 verrà trasmesso “C’era una volta a… Hollywood“, il nono film di Quentin Tarantino vincitore di due premi Oscar per migliore attore non protagonista e migliore scenografia. Si può considerare un vero e proprio inno d’amore verso il cinema a cui il regista dà vita attraverso la rappresentazione della sua idea di Hollywood di quando era ancora un bambino, ovvero degli anni 60. Scopriamo insieme la trama e alcune curiosità della pellicola. Il film riprende principalmente la storia e la carriera fittizia dell’attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) nella Los Angeles del 1969. In un susseguirsi tra realtà e finzione seguiamo le vicende che li vede intenti a farsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022)in tv su Rai 4 verrà trasmesso “unaa…“, ildi Quentinvincitore di due premi Oscar per migliore attore non protagonista e migliore scenografia. Si può considerare un vero e proprio inno d’amore verso il cinema a cui il regista dà vita attraverso la rappresentazione della sua idea didi quando era ancora un bambino, ovvero degli anni 60. Scopriamo insieme la trama e alcune curiosità della pellicola. Ilriprende principalmente la storia e la carriera fittizia dell’attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) nella Los Angeles del 1969. In un susseguirsi tra realtà e finzione seguiamo le vicende che li vede intenti a farsi ...

