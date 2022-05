Centrodestra: Romeo (Lega), 'leader si chiariscano e trovino soluzione nazionale' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - Nel Centrodestra "l'auspicio è che i tre leader si incontrino e si chiariscano a livello nazionale, perchè a livello locale nella stragrande maggioranza dei casi, salvo qualche eccezione, ci si presenta uniti con la volontà di andare a governare". Lo ha detto Massimiliano Romeo a Rainews24. "In Sicilia si voterà a ottobre e ci sarà tutto il tempo per chiarirsi e trovare soluzioni. Ma ci sono città importanti, come Verona, su cui c'è stata divisione. Capita sempre a livello locale, può accadere. Ma l'invito è che si trovi una soluzione a livello nazionale", ha aggiunto il presidente dei senatori della Lega. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - Nel"l'auspicio è che i tresi incontrino e sia livello, perchè a livello locale nella stragrande maggioranza dei casi, salvo qualche eccezione, ci si presenta uniti con la volontà di andare a governare". Lo ha detto Massimilianoa Rainews24. "In Sicilia si voterà a ottobre e ci sarà tutto il tempo per chiarirsi e trovare soluzioni. Ma ci sono città importanti, come Verona, su cui c'è stata divisione. Capita sempre a livello locale, può accadere. Ma l'invito è che si trovi unaa livello", ha aggiunto il presidente dei senatori della

