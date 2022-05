**Centrodestra: Meloni, 'su presidenzialismo buon segnale, sul resto è da vedere...'** (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Io l'ho detto anche in aula, il voto di oggi" sul presidenzialismo "dimostra che sulle grandi questioni nel centrodestra c'è una convergenza. Il voto di oggi lo dimostra, il segnale è stato buono. Sul resto, però, bisogna vedere". Così Giorgia Meloni a Viterbo. "Se tu vuoi fare il centrodestra, devi fare il centrodestra. Al di là della situazione contingente, io non sopporto il messaggio secondo cui per essere all'altezza devi andare a braccetto con la sinistra. Io voglio andare al governo con il centrodestra. E loro? Va chiesto a loro". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Io l'ho detto anche in aula, il voto di oggi" sul"dimostra che sulle grandi questioni nel centrodestra c'è una convergenza. Il voto di oggi lo dimostra, ilè statoo. Sul, però, bisogna". Così Giorgiaa Viterbo. "Se tu vuoi fare il centrodestra, devi fare il centrodestra. Al di là della situazione contingente, io non sopporto il messaggio secondo cui per essere all'altezza devi andare a braccetto con la sinistra. Io voglio andare al governo con il centrodestra. E loro? Va chiesto a loro".

