C’è il Giro d’Italia, scuole chiuse a Catania mercoledì 11 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Il sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, in occasione della quinta tappa italiana del Giro d’Italia in partenza da Catania, mercoledì 11 maggio, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, del territorio comunale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 10 maggio 2022) Il sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, in occasione della quinta tappa italiana delin partenza da11, ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, del territorio comunale L'articolo .

