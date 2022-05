Caterina Bertone | un ritorno di Beatrice al Paradiso? “Chissà | la soap ci nasconde sempre mille misteri”

Advertising

antonellaa262 : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7° stagione. Caterina Bertone, l’attrice che interpreta Beatrice, dice add… - infoitcultura : Il paradiso delle signore 7: Caterina Bertone (Beatrice) non ci sarà, la conferma dell'attrice - rosyangel4 : RT @nmsadH24: Ig stories di Caterina Bertone (tornata dal viaggio oltreoceano) #ilparadisodellesignore - MyriModica : RT @nmsadH24: Ig stories di Caterina Bertone (tornata dal viaggio oltreoceano) #ilparadisodellesignore - Claudio89361433 : RT @nmsadH24: Ig stories di Caterina Bertone (tornata dal viaggio oltreoceano) #ilparadisodellesignore -

Quel che è certo, invece, è che non ci sarà Beatrice () mentre sono stati riconfermati i veterani Vittorio (Alessandro Tersigni), Umberto (Roberto Farnesi) ed Adelaide (Vanessa ...A confermare l'assenza della cognata di Vittorio in questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore 7, è stata proprio l'attricein una recente intervista, dove ha confermato che ...A non esserci, invece, nel 7° capito della fiction daily sarà la contabile del grande magazzino meneghino, ovvero Beatrice (Caterina Bertone), la quale sembrerebbe dover partire all'estero ...Caterina Bertone ha annunciato il suo addio alla soap Il Paradiso delle Signore, attraverso un post su Instagram dove ha scritto Stiamo parlando della soap intitolata Il Paradiso delle Signore, di cui ...