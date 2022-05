Castelli Romani, contrabbando di gasolio: sequestri e denunce (Di martedì 10 maggio 2022) Castelli Romani – Un’autocisterna che trasportava carburante in evasione delle accise e dell’IVA è stata individuata e sequestrata a Grottaferrata dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma, che hanno denunciato due soggetti alla Procura della Repubblica di Velletri per l’ipotesi di reato di circolazione di prodotti energetici di contrabbando. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati, durante il consueto pattugliamento del territorio dei “Castelli Romani”, hanno sottoposto a controllo l’automezzo appurando che il relativo carico – pari a 913 litri di gasolio agricolo e 789 litri di gasolio da riscaldamento – non trovava corrispondenza nel quantitativo riportato nella documentazione di accompagnamento. Sono in corso accertamenti per individuare il luogo di stoccaggio e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022)– Un’autocisterna che trasportava carburante in evasione delle accise e dell’IVA è stata individuata e sequestrata a Grottaferrata dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma, che hanno denunciato due soggetti alla Procura della Repubblica di Velletri per l’ipotesi di reato di circolazione di prodotti energetici di. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati, durante il consueto pattugliamento del territorio dei “”, hanno sottoposto a controllo l’automezzo appurando che il relativo carico – pari a 913 litri diagricolo e 789 litri dida riscaldamento – non trovava corrispondenza nel quantitativo riportato nella documentazione di accompagnamento. Sono in corso accertamenti per individuare il luogo di stoccaggio e ...

