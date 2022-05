Casi di molestie all’adunata di Rimini, il surreale comunicato dell’Associazione alpini che accusa gli infiltrati con cappelli “taroccati” (Di martedì 10 maggio 2022) Gli oltre 150 Casi di molestie segnalati durante l’adunata degli alpini a Rimini? Tutta colpa di “infiltrati” con il cappello taroccato. A dirlo è il surreale comunicato stampa dell’Associazione nazionale alpini (Ana) che, dopo giorni di testimonianze di donne raccolte in rete e sui giornali, è riuscito nella impossibile impresa di non condannare violenze e aggressioni. Anzi: gira che ti rigira, gli offesi sono loro perché c’è chi “infanga il loro buon nome”. Se l’esordio è una “presa di distanza dai comportamenti incivili”, nel giro di poche righe i palpeggiamenti, le molestie in branco e i commenti inopportuni, diventano “episodi di maleducazione fisiologici“. Insomma se vi stavate chiedendo chi sono stati “i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Gli oltre 150disegnalati durante l’adunata degli? Tutta colpa di “” con il cappello taroccato. A dirlo è ilstampanazionale(Ana) che, dopo giorni di testimonianze di donne raccolte in rete e sui giornali, è riuscito nella impossibile impresa di non condannare violenze e aggressioni. Anzi: gira che ti rigira, gli offesi sono loro perché c’è chi “infanga il loro buon nome”. Se l’esordio è una “presa di distanza dai comportamenti incivili”, nel giro di poche righe i palpeggiamenti, lein branco e i commenti inopportuni, diventano “episodi di maleducazione fisiologici“. Insomma se vi stavate chiedendo chi sono stati “i ...

