Carlo | la regina Elisabetta e il trono vuoto | la presenza nell’assenza

(Di martedì 10 maggio 2022) La sovrana salta l’apertura della nuova sessione parlamentare, non accadeva dal 1963. Stavolta però non è stato il Lord Cancelliere a leggere il consueto Queen’s Speech, bensì l’erede affiancato da William, e nessuno si è seduto al posto di Sua Maestà: il segnale che la monarchia va avanti (e che Lilibet resta comunque al comando)

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il principe Carlo è a Westminster per leggere il Queen's Speech, il programma del governo presentato a Ca… - FilippoSala3 : RT @Affaritaliani: Regina Elisabetta assente a Westminster: Carlo debutta da Re di fatto - CosenzaChannel : Prima volta di Carlo a Westminster, il principe parla al posto della Regina - ErnestUdogwu : RT @Affaritaliani: Regina Elisabetta assente a Westminster: Carlo debutta da Re di fatto - zazoomblog : Regno Unito cerimonia di apertura del Parlamento: la Regina rinuncia debutta Carlo - #Regno #Unito #cerimonia… -

Questa volta il passaggio di poteri è stato limitato e temporaneo, ma comunque pieno di significati : e ci si può attendere che da adesso in poirimpiazzerà lasempre più nelle occasioni ...Il principesostituisce lain Parlamento per il Queen's Speech. E' la prima volta Carica altri TECNOLOGIA Cyber Security: l'analisi Fastweb fotografa la situazione italiana 16 Aprile ...Caro energia e inflazione, Ue e sostegno all'Ucraina nel programma di governo. Alla Camera dei Lord parla il figlio perché la regina Elisabetta è ...La sovrana salta l’apertura della nuova sessione parlamentare, non accadeva dal 1963. Stavolta però non è stato il Lord Cancelliere a leggere il consueto Queen’s Speech, bensì l’erede affiancato da Wi ...