Caracciolo | “Macron psicoterapeuta di Putin | gli parla per ore” Discorso “debole” dello zar video

(Di martedì 10 maggio 2022) “, sembrava volersi giustificare”. Lucio, direttore di “Limes” nella puntata di lunedì 9 maggio di Otto e Mezzo ha commentato il“zar” tanto atteso. Ospite di Lilli Gruber dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, l’esperto di geopolitica si dice convinto che“stava cercando di giustificare a se stesso quello che aveva fatto,ndo di una cosa inevitabile. Il destino mi ha condotto qui…” Di più, per l’esperto il presidente russo avrebbe mostrato del “pentimento”, perché “sta cercando di giustificare qualcosa che per la Russia non andrà bene”. Curiose le sue teorie e indiscrezioni su un altro aspetto che ha catalizzato l’attenzione dei media: la salute del capo della ...

svela il retroscena su: sta ore al telefono con Putin Capuozzo ha riportato in studio l'ipotesi secondo la quale sotto la tristemente nota acciaieria ci siano, oggi, soldati ...Il rapporto trae Putin Il presidente francese gli fa da psicoterapeuta. A Otto e Mezzo, il talk politico di La7, lunedì 9 maggio, Lucio, direttore della rivista geopolitica Limes, ha sgomberato il ... Otto e mezzo, la rivelazione di Caracciolo su Macron e le telefonate a Putin: "Gli fa da psicoterapeuta" A Strasburgo parla anche il presidente francese Macron: "Non siamo in guerra con la Russia, l'Ucraina definisca i termini del negoziato". A Metropolis oggi ci sono Lucio Caracciolo e Enrico Mentana, ...L’altro 9 maggio di Kiev: “Un giorno festeggeremo pure la vittoria su Putin” dal nostro inviato Paolo Brera. In una città deserta per la legge marziale non si può sfilare in ricordo della Seconda guer ...