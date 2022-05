Capuozzo bacchetta i guerrafondai | “Perché il discorso di Putin li ha delusi”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/Cap-1-1.mp4 Siamo stati per giorni ad anticipare ildi. “Cosa dirà lo Zar?”, quali messaggi invierà?”, “dichiarerà la guerra totale?”, “annuncerà la vittoria dopo la conquista di Mariupol?” e via dicendo. Cosa abbiamo visto in realtà? Nulla di tutto questo, ma tanto erano “previsioni” quindi i debunker non interverranno. Resta però la “figuraccia” dei media, che avrebbero forse fatto meglio ad aspettare la parata del 9 maggio e commentare ildel Presidente russo invece di lanciarsi in speculazioni. Toni, però, ieri a Quarta Repubblica ha fatto notare anche un altro dettaglio. Ovvero che la “stampa” un po’a sembra essere rimasta “delusa” daldi. “I ...