Campania, lei lo lascia per un altro: scoppia la rissa tra famiglie. Cinque feriti (Di martedì 10 maggio 2022) Termina una storia d’amore tra due giovani che abitano a pochi metri l’uno dall’altra. La famiglia che confidava nel matrimonio non accetta la fine della relazione e scatena una zuffa con i parenti di lei. Il bilancio della zuffa consumatasi ieri sera ad Eboli è di Cinque feriti, di cui uno ricoverato in gravi condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Termina una storia d’amore tra due giovani che abitano a pochi metri l’uno dall’altra. La famiglia che confidava nel matrimonio non accetta la fine della relazione e scatena una zuffa con i parenti di lei. Il bilancio della zuffa consumatasi ieri sera ad Eboli è di, di cui uno ricoverato in gravi condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

