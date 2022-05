Camorra, minacce a imprenditori per riscuotere debito di 100mila euro: arrestati esattori del clan (Di martedì 10 maggio 2022) In due avrebbero costretto i titolari di un’importante società di raccolta rifiuti di Sant’Antobio Abate, in provincia di Napoli, a restituire il debito di 100mila euro contratto nei confronti di un altro imprenditore. Sono finiti in manette, per tentata estorsione aggravata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) In due avrebbero costretto i titolari di un’importante società di raccolta rifiuti di Sant’Antobio Abate, in provincia di Napoli, a restituire ildicontratto nei confronti di un altro imprenditore. Sono finiti in manette, per tentata estorsione aggravata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

