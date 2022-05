Camera boccia presidenzialismo Meloni, determinanti assenze centrodestra (Di martedì 10 maggio 2022) L'Aula della Camera ha respinto la pdl di riforma costituzionale targata Giorgia Meloni per introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato. Con 236 voti a favore da M5s Pd e Leu, 204 contrari di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) L'Aula dellaha respinto la pdl di riforma costituzionale targata Giorgiaper introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato. Con 236 voti a favore da M5s Pd e Leu, 204 contrari di ...

