Calenda non vuole in lista lady Demonique. Lei, delusa, replica: schiavizzo i maschi, che male c’è? (Di martedì 10 maggio 2022) “La cosa più ricorrente è il gioco con la madre: io devo fingere di essere la madre che punisce il figlio. Ci sono poi diverse categorie di schiavi. Ci sono schiavi che vivono la loro dimensione solo da un punto di vista virtuale, guardando video o tramite webcam o facendo telefonate di umiliazione. Poi quelli che chiedono l’esperienza reale, e io ho uno studio con tutte le attrezzature e ricevo. Questa è la mia professione”. Così la mistress Doha Zaghi, in arte lady Demonique, descrive il suo sex work a Libero. Voleva candidarsi con Azione di Carlo Calenda, il quale l’ha fatta escludere dalle liste a Como. Lei avrebbe voluto essere la nuova Cicciolina e invece dovrà limare le sue ambizioni. Anche se un po’ di pubblicità se l’è guadagnata, in attesa che qualche talk show la arruoli per raccontare quanto sia delusa, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) “La cosa più ricorrente è il gioco con la madre: io devo fingere di essere la madre che punisce il figlio. Ci sono poi diverse categorie di schiavi. Ci sono schiavi che vivono la loro dimensione solo da un punto di vista virtuale, guardando video o tramite webcam o facendo telefonate di umiliazione. Poi quelli che chiedono l’esperienza reale, e io ho uno studio con tutte le attrezzature e ricevo. Questa è la mia professione”. Così la mistress Doha Zaghi, in arte, descrive il suo sex work a Libero. Voleva candidarsi con Azione di Carlo, il quale l’ha fatta escludere dalle liste a Como. Lei avrebbe voluto essere la nuova Cicciolina e invece dovrà limare le sue ambizioni. Anche se un po’ di pubblicità se l’è guadagnata, in attesa che qualche talk show la arruoli per raccontare quanto sia, ...

GiovaQuez : Solovyev: 'Mi fate vedere una sentenza di un tribunale o un decreto dove si dice che non sono un giornalista ma un… - GiovaQuez : Calenda: 'Amurri abbiamo capito che per lei occidente e Italia hanno la stessa libertà che in Russia. Del resto io… - petergomezblog : Doha Zaghi, la retromarcia di Calenda sulla mistress candidata con Azione: “Non sapevo, non ci sono presupposti per… - FAnnoia : @luca__giacobbe @antonellocapor2 Guardi che il problema non è il Fatto, ma Calenda. Che scassa i coglioni con la co… - walterlana6 : RT @RobertoMerlino1: Non contesto i candidati “particolari”, ma la faccia tosta di chi, come #Calenda, predica contro i grillini e le loro… -