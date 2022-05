Calciomercato | Scamacca in pole per sostituire Osimehn

(Di martedì 10 maggio 2022) Napoli, c’ècome eventuale sostituto di Osimhen Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “In attacco, se dovesse andare via Osimhen, ci … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

napolipiucom : Calciomercato: il casting del Napoli, De Laurentiis fa fuori i 'vecchi' - FOTO #calciomercatonapoli #napoli… - AndyRussell6 : RT @sa_cantone: Si parla tanto di #Scamacca, di #Frattesi e di #Berardi, ma a #Maldini e #Massara piace molto #MaximeLopez: qualità tecnich… - sportli26181512 : Napoli, chiesti 110 milioni di euro per Osimhen: tutti i nomi per sostituirlo, Scamacca la prima scelta: Ci sono di… - evivanco7 : RT @sa_cantone: Si parla tanto di #Scamacca, di #Frattesi e di #Berardi, ma a #Maldini e #Massara piace molto #MaximeLopez: qualità tecnich… - lancini1996 : RT @sa_cantone: Si parla tanto di #Scamacca, di #Frattesi e di #Berardi, ma a #Maldini e #Massara piace molto #MaximeLopez: qualità tecnich… -

Calciomercato.com

costa 35/40 milioni, si potrebbe provare il colpaccio con il Sassuolo, ma bisogna trovare le giuste formule, altrimenti piano B, Belotti a zero.la prima scelta, in lista anche Haller dell'Ajax e Terrier del Rennes. Occhi aperti anche sul diciannovenne attaccante dello Sparta Praga, Hlozek . Monitorati anche Simeone del Verona e ... Futuro Scamacca, c'è un club davanti a tutti Un giovane attaccante, cercato da tutta Europa, ha scelto la sua prossima destinazione per ammissione del proprio agente ...Il calciomercato del Napoli è agli albori ... In caso di addio di Osimhen, Corriere dello Sport continua a fare il nome di Scamacca, anche lui 23 anni. Insomma è chiaro che il Napoli vuole puntare sui ...