Calciomercato Sampdoria, il Como ha deciso: La Gumina di ritorno in estate (Di martedì 10 maggio 2022) Calciomercato Sampdoria: il Como ha già deciso il futuro di Antonino La Gumina, attaccante di proprietà dei blucerchiati Il futuro di Antonino La Gumina non sarà al Como. È questa l’indiscrezione circolata nelle ultime ore intorno al club lombardo, che ha concluso la stagione di Serie B in tredicesima posizione. Autore di nove gol e tre assist in 34 partite ufficiali, l’attaccante classe ’96 dovrebbe così fare ritorno alla Sampdoria (che a gennaio lo aveva liberato in prestito) e cercare una nuova destinazione in vista della prossima annata calcistica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022): ilha giàil futuro di Antonino La, attaccante di proprietà dei blucerchiati Il futuro di Antonino Lanon sarà al. È questa l’indiscrezione circolata nelle ultime ore intorno al club lombardo, che ha concluso la stagione di Serie B in tredicesima posizione. Autore di nove gol e tre assist in 34 partite ufficiali, l’attaccante classe ’96 dovrebbe così farealla(che a gennaio lo aveva liberato in prestito) e cercare una nuova destinazione in vista della prossima annata calcistica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FcMazbio : RT @ServadeiDanilo: Maya Yoshida non rinnoverà con la Sampdoria e lascerà il club ligure e l'Italia a fine stagione. Per lui rientro in #jl… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: il #Como ha già deciso il futuro di #LaGumina - Silvergio2377 : RT @it_samp: #Calciomercato #Sampdoria, #LaGumina: #Como orientato a non trattenere l’attaccante. - it_samp : #Calciomercato #Sampdoria, #LaGumina: #Como orientato a non trattenere l’attaccante. - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Stoppa è pronto per il ritorno? -