Calciomercato Juventus, Nedved scatenato: arriva un bomber da 40 gol a stagione (Di martedì 10 maggio 2022) La Juventus ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo e sembra aver individuato un profilo molto interessante. Ecco di chi si tratta. Una volta conclusa la stagione, la società bianconera dovrà pensare al mercato e a come rinforzare una rosa che, il prossimo anno, deve assolutamente tornare a dominare il campionato ed essere grande protagonista a livello europeo. La Juventus ha bisogno di almeno quattro innesti: un centrale difensivo, un terzino sinistro, un centrocampista capace di portare un buon numero di gol e assist e il sostituto di Dybala che andrà via a parametro zero. Per quanto riguarda l’attacco sono tanti i nomi monitorati dalla dirigenza e, nelle ultime ore, sembra si sia posta l’attenzione su un profilo molto interessante. LaPresseL’addio di Dybala sarà pesante da digerire per la Juventus; giocatore ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 10 maggio 2022) Laha bisogno di rinforzare il reparto offensivo e sembra aver individuato un profilo molto interessante. Ecco di chi si tratta. Una volta conclusa la, la società bianconera dovrà pensare al mercato e a come rinforzare una rosa che, il prossimo anno, deve assolutamente tornare a dominare il campionato ed essere grande protagonista a livello europeo. Laha bisogno di almeno quattro innesti: un centrale difensivo, un terzino sinistro, un centrocampista capace di portare un buon numero di gol e assist e il sostituto di Dybala che andrà via a parametro zero. Per quanto riguarda l’attacco sono tanti i nomi monitorati dalla dirigenza e, nelle ultime ore, sembra si sia posta l’attenzione su un profilo molto interessante. LaPresseL’addio di Dybala sarà pesante da digerire per la; giocatore ...

Advertising

GiovaAlbanese : #MilinkovicSavic vorrebbe rimanere in Italia. L'interesse della #Juventus c'è - e a lui la #Juve piacerebbe - ma la… - GiovaAlbanese : Il primo acquisto della #Juventus nella prossima estate di #calciomercato sarà Federico #Chiesa: riscatto a 40 mili… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Gabriel uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bianconeri per la difesa - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Chiellini al capolinea: Allegri alla ricerca di difensori all’altezza #Juventus #Juve… - calciomercatoit : #Stojkovic 'consiglia' #MilinkovicSavic: 'Vai alla #Juventus, da #Vlahovic ' #calciomercato -