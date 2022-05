Calciomercato Inter | spunta una squadra a sorpresa per Dybala | c’è già l’offerta ufficiale!

(Di martedì 10 maggio 2022) Ancora presto per delineare il suo futuro. L’, al momento, sarà solo la sua prossima avversaria nella finale di Coppa Italia per Paulo. I nerazzurri ci stanno provando, nel mentre il suo agente, Jorge Antun, è a caccia di opportunità per il suo assistito in giro per l’Europa. Dopo le voci Roma, Manchester United e PSG, secondo il Corriere dello Sportuna nuova clamorosa offerta dalla Germania. JuventusBorussia DortmundIl Borussia Dortmund ha infatti manifestato più di unesse nei confronti de la Joya. 4,5 milioni di euro l’anno e il compito di rappresentare il post-Haaland, sempre più prossimo all’approdo al Manchester City: questadei tedeschi per il quasi ex juventino.

Advertising

cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - cmdotcom : Il #Milan perderà lo scudetto, l'#Inter è di gran lunga più forte e completa. Nelle ultime gare le sorprese ci spia… - sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - Luxgraph : Cessioni Juve: chi parte a centrocampo? - internewsit : Dybala-Inter, appuntamento a fine stagione: le cifre dell'accordo - TS - -

Commenta per primo Arturo Vidal, centrocampista dell'in scadenza nel 2023 ma che si potrebbe liberare anticipatamente dal club nerazzurro, avrebbe chiesto al Flamengo , squadra interessata al cileno, uno stipendio troppo alto per le casse dei ...L'deve fare i conti con una situazione economica non proprio semplicissima e potrebbe essere costretta a lasciarlo andare, per il discorso dei famosi 60 milioni di plusvalenza da raggiungere ...Un cappuccino con Sconcerti: Inter e Milan meritano uno stadio a testa, la casa non va divisa del 10/05/2022 alle 08:15 Perché Milan e Inter dovrebbero avere uno stadio in comune Non è un passo ...Insomma, ormai non ci dovrebbero essere davvero più dubbi che la Joya possa realmente firmare per l’Inter di Marotta, a parametro zero. Si è mosso con anticipo l’ex dirigente della Juventus e ha ...