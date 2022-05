Calciomercato, Haaland da Borussia Dortmund al Manchester City (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City: affare fatto. Il citizens ufficializzano l’accordo per l’acquisto del 21enne centravanti norvegese. “Il Manchester City può confermare di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell’attaccante Erling Haaland al Club il 1 luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto alla finalizzazione dell’intesa tra il club e il calciatore”, scrive il Manchester City su Twitter. Per il cartellino dell’attaccante, il City sborserà 75 milioni di euro previsti dalla clausola inserita nel contratto tra il calciatore e il Borussia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Erlingdalal: affare fatto. Il citizens ufficializzano l’accordo per l’acquisto del 21enne centravanti norvegese. “Ilpuò confermare di aver raggiunto un accordo di principio con ilper il trasferimento dell’attaccante Erlingal Club il 1 luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto alla finalizzazione dell’intesa tra il club e il calciatore”, scrive ilsu Twitter. Per il cartellino dell’attaccante, ilsborserà 75 milioni di euro previsti dalla clausola inserita nel contratto tra il calciatore e il...

