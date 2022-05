(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - "Ilma l'in. Puòsuccedere di tutto. L'Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia attento al Cagliari, che sarà indemoniato per la salvezza". L'ex attaccante, tra le altre, diChristiansi esprime così sullascudetto tra le due formazioni meneghine con i rossoneri avanti di due punti e 180' dalla fine. Alla 'Gazzetta'assegna poi gli Oscar del campionato. "Portiere: Maignan, un fenomeno. Difensore: Bremer, una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic, una crescita incredibile. Attaccante: Vlahovic, prima di andare alla Juve”.

Bobo Vieri in Gazzetta ha parlato anche del grande derby europeo e della super sfida in semifinale persa dal City di Guardiola contro il Real Madrid (di Fabio Russo). Calcio: Vieri, 'Milan favorito per il titolo, Inter ancora in corsa' Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – "Il Milan è favorito ma l'Inter è ancora in corsa. Può ancora succedere di tutto. L'Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia at ... Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "La Juve perde Dybala? Nessuno è insostituibile, arriva un momento in cui un club deve prendere una decisione.