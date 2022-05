Calcio: Totti, ‘come migliorare la Roma? Con acquisti giusti e mirati' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “Come migliorare la squadra? Con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c'è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo”. Lo ha detto l'ex capitano della Roma Francesco Totti a margine della presentazione della Coppa Italia Frecciarossa di Calcio, il cui match fra Inter e Juventus si giocherà l'11 maggio allo stadio Olimpico. “Si migliora anche con un nuovo dirigente? La Roma si migliora sempre anno dopo anno, con o senza dirigente”, ha aggiunto Totti. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag. - (Adnkronos) - “Comela squadra? Con glianche perché c'è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo”. Lo ha detto l'ex capitano dellaFrancescoa margine della presentazione della Coppa Italia Frecciarossa di, il cui match fra Inter e Juventus si giocherà l'11 maggio allo stadio Olimpico. “Si migliora anche con un nuovo dirigente? Lasi migliora sempre anno dopo anno, con o senza dirigente”, ha aggiunto

