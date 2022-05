Calcio: ManCity. Guardiola 'Haaland? Non posso parlarne, avremo tempo' (Di martedì 10 maggio 2022) "Concentriamoci sulla Premier, dobbiamo fare 9 punti", dice il tecnico dei Citizens MANCHESTER (INGHILTERRA) - Una conferma importante, un annuncio soltanto rinviato. Pep Guardiola non ne parla, non ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) "Concentriamoci sulla Premier, dobbiamo fare 9 punti", dice il tecnico dei Citizens MANCHESTER (INGHILTERRA) - Una conferma importante, un annuncio soltanto rinviato. Pepnon ne parla, non ...

Advertising

carlolaudisa : Il #Palermo targato Manchester #City pensa in grande: accordo alle porte. @ManCity @Gazzetta_it - Pasky973 : Ragazzi non vorrei fare un'altra estate con #POGBACK... per favore ve lo chiedo ?????? Al 90% andrà al #PSG a giocare… - STnews365 : Cavani: 'Quando guardo la Libertadores ho la pelle d'oca, sarebbe bello un giorno giocare lì'. L'e... #Calcio… - STnews365 : United, Cavani: 'Quando guardo la Libertadores ho la pelle d'oca, sarebbe bello un giorno giocare lì'. ... #Calcio… - STnews365 : Barcellona: il vero sogno è Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese potrebbe entrare in uno scambio con Frenki… -