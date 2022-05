Calcio italiano, Lo Monaco: “Bisogna far si che le risorse del sistema calcio italiano vengano indirizzate in una maniera migliore” (Di martedì 10 maggio 2022) calcio italiano LO Monaco – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo ed ex ds, tra e altre, del Catania. Quanto le manca il campo? “Devo essere sincero, in questo momento non molto. Vedo veramente tante cose strane, diverse, che portano a indicazioni non bellissime. Il nostro è un calcio che ha seri problemi, per quanto attiene il prossimo futuro. Mancano le regole, manca chi deve dare un indirizzo deciso affinché si vada verso la strada giusta. Se non c’è un intervento federativo forte non si invertirà questa tendenza, che indirizzi in qualche modo le risorse verso la giusta direzione. Noi continuiamo a dire che, ad esempio, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022)LO– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo, dirigente sportivo ed ex ds, tra e altre, del Catania. Quanto le manca il campo? “Devo essere sincero, in questo momento non molto. Vedo veramente tante cose strane, diverse, che portano a indicazioni non bellissime. Il nostro è unche ha seri problemi, per quanto attiene il prossimo futuro. Mancano le regole, manca chi deve dare un indirizzo deciso affinché si vada verso la strada giusta. Se non c’è un intervento federativo forte non si invertirà questa tendenza, che indirizzi in qualche modo leverso la giusta direzione. Noi continuiamo a dire che, ad esempio, ...

