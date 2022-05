Calcio: Balata, ‘campionato Serie B straordinario con tanti colpi di scena' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “È un campionato veramente straordinario con un tasso di difficoltà e di imprevedibilità che è durato fino all'ultimo minuto della stagione regolare. Questo ci ha dato grande soddisfazione e anche nell'ultima giornata ci sono state delle partite bellissime con colpi di scena. Questo campionato è cresciuto molto anche in termini di interesse“. Lo ha detto il presidente della Lega Calcio di Serie B Mauro Balata parlando del campionato cadetto, a margine durante la cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l'attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 presso il Salone d'Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” a Roma. Balata ha preso poi ad esempio la Cremonese che ha schierato tanti giovani e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “È un campionato veramentecon un tasso di difficoltà e di imprevedibilità che è durato fino all'ultimo minuto della stagione regolare. Questo ci ha dato grande soddisfazione e anche nell'ultima giornata ci sono state delle partite bellissime condi. Questo campionato è cresciuto molto anche in termini di interesse“. Lo ha detto il presidente della LegadiB Mauroparlando del campionato cadetto, a margine durante la cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l'attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 presso il Salone d'Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” a Roma.ha preso poi ad esempio la Cremonese che ha schieratogiovani e ...

