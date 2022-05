Btween | il disfacimento nelle visioni di Anna Rosati e Anuar Arebi Mostra alla Galleria B4 di Bologna

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 maggio 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Chiara Fucci L’incanto nele nella volontà di sopravvivere, intesi come motore e forza di tutto ciò che ci circonda, è il fil rouge che lega le opere diesposte in occasione della, curata da Azzurra Immediato e inaugurata lo scorso 23 aprileB4 in Via Vinazzetti4/b a. È una doppia visione complementare quella che ...