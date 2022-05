Brutto incidente per Brooke di Beautiful, Katherine Lang ha tre ossa rotte (Di martedì 10 maggio 2022) Katherine Kelly Lang, conosciuta da tutti come Brooke di Beautiful, ha avuto un Brutto incidente, è caduta durante una escursione a cavallo. Brooke Logan di Beautiful ha tre ossa rotte, lo racconta lei sui social, spiegando come è accaduto l’incidente, che è finita in ospedale ma che prima che arrivassero i soccorsi ha dovuto fare una cosa da sola. Per sei settimane l’attrice non potrà fare peso sul suo piede, è stata operata ma farà di tutto per tornare il prima possibile sul set dell’amata soap opera. Katherine Lang è in ospedale, ha subito l’intervento ieri a tarda notta, era necessario per rimettere al loro posto piede e caviglia. La pausa è forzata, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022)Kelly, conosciuta da tutti comedi, ha avuto un, è caduta durante una escursione a cavallo.Logan diha tre, lo racconta lei sui social, spiegando come è accaduto l’, che è finita in ospedale ma che prima che arrivassero i soccorsi ha dovuto fare una cosa da sola. Per sei settimane l’attrice non potrà fare peso sul suo piede, è stata operata ma farà di tutto per tornare il prima possibile sul set dell’amata soap opera.è in ospedale, ha subito l’intervento ieri a tarda notta, era necessario per rimettere al loro posto piede e caviglia. La pausa è forzata, ...

