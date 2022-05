Bronzetti-Osorio in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Lucia Bronzetti incontrerà la colombiana Camila Osorio nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Non ci sono precedenti all’attivo. La romagnola è entrata nel tabellone principale grazie all’ausilio di una wild card. Sarà un match dall’esito molto incerto tra due giocatrici decisamente in salute. L’azzurra qualche settimana fa ha raggiunto gli ottavi di finale a Miami. Nella seconda metà di aprile, inoltre, ha ottenuto una bella vittoria nel torneo future di Chiasso (Svizzera). Anche la sudamericana non se la passa male. Quest’anno ha già raggiunto una finale sul cemento outdoor di Guadalajara (Messico). La sua ultima apparizione sul circuito, poi, è una semifinale, quella conquistata sulla terra di casa a Bogotà. Non a caso, dunque, le quote sono in perfetto equilibrio a poche ore dalla ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Luciaincontrerà la colombiana Camilanel primo turno degli. Non ci sono precedenti all’attivo. La romagnola è entrata nel tabellone principale grazie all’ausilio di una wild card. Sarà un match dall’esito molto incerto tra due giocatrici decisamente in salute. L’azzurra qualche settimana fa ha raggiunto gli ottavi di finale a Miami. Nella seconda metà di aprile, inoltre, ha ottenuto una bella vittoria nel torneo future di Chiasso (Svizzera). Anche la sudamericana non se la passa male. Quest’anno ha già raggiunto una finale sul cemento outdoor di Guadalajara (Messico). La sua ultima apparizione sul circuito, poi, è una semifinale, quella conquistata sulla terra di casa a Bogotà. Non a caso, dunque, le quote sono in perfetto equilibrio a poche ore dalla ...

