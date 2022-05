Britney Spears, le foto nuda su Instagram che preoccupano i fans (Di martedì 10 maggio 2022) Britney Spears torna a far parlare di se stessa sui social. Dopo aver dichiarato di volersi prendere una pausa dai social, posta una serie di foto nuda su Instagram. I fans si allarmano subito e la tempestano di messaggi preoccupati. Il passato di Britney Spears e le sue grandi novità dopo la libertà Britney Spears è riuscita da qualche mese a tornare alla libertà, dopo aver vissuto sotto la tutela cautelare del padre per ben 13 anni a causa dei suoi disturbi mentali diagnosticati come bipolarismo. Grazie anche al movimento #freeBritney, sostenuto tra l’altro da moltissime personalità del mondo dello spettacolo, Britney Spears è riuscita ad ottenere la libertà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022)torna a far parlare di se stessa sui social. Dopo aver dichiarato di volersi prendere una pausa dai social, posta una serie disu. Isi allarmano subito e la tempestano di messaggi preoccupati. Il passato die le sue grandi novità dopo la libertàè riuscita da qualche mese a tornare alla libertà, dopo aver vissuto sotto la tutela cautelare del padre per ben 13 anni a causa dei suoi disturbi mentali diagnosticati come bipolarismo. Grazie anche al movimento #free, sostenuto tra l’altro da moltissime personalità del mondo dello spettacolo,è riuscita ad ottenere la libertà ...

Flavia_InTheSky : boh ho pagine su britney spears adesso in tl. lacrime - FQMagazineit : Britney Spears senza freni, pubblica 12 foto completamente nuda. I fan preoccupati: ”Aiutatela, è chiaramente insta… - IKITAEH : RT @sfearlesslou: se paragonate quello che ha dovuto passare Britney Spears alle vostre teorie su Harry e quel ratto di Jeff state davvero… - francescarosa07 : RT @sfearlesslou: se paragonate quello che ha dovuto passare Britney Spears alle vostre teorie su Harry e quel ratto di Jeff state davvero… - YourSongIsOn : Confusa come quando guardando il profilo IG di Britney Spears non sai più se ti trovi su Instagram o OnlyFans... ?????????? -