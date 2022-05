Brescia Perugia, play off di Serie B: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di martedì 10 maggio 2022) Brescia Perugia è una partita di Serie B che si giocherà sabato 14 maggio allo Stadio Rigamonti alle ore 18. Si tratta del primo playoff in programma. Le due squadre hanno chiuso il campionato con l’amaro in bocca, soprattutto gli umbri hanno lo score peggiore, tuttavia daranno il tutto per tutto in una gara storica. Dall’altra parte Corini cercherà di far vivere un sogno ai propri tifosi, i quali da anni cercano di agguantare il massimo campionato italiano. Le scelte di Corini e Alvini Corini dovrebbe schierare la medesima formazione della trasferta di Cittadella. Quindi Joronen tra i pali, quartetto formato da Sabelli, Cisana, Adorni e Pajac in difesa. A centrocampo capitan Bisoli guida i compagni Van de Looi e Bertagnoli. Moreo e Bajic guidano invece l’attacco. Brescia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022)è una partita diB che si giocherà sabato 14 maggio allo Stadio Rigamonti alle ore 18. Si tratta del primooff in programma. Le due squadre hanno chiuso il campionato con l’amaro in bocca, soprattutto gli umbri hanno lo score peggiore, tuttavia daranno il tutto per tutto in una gara storica. Dall’altra parte Corini cercherà di far vivere un sogno ai propri tifosi, i quali da anni cercano di agguantare il massimo campionato italiano. Le scelte di Corini e Alvini Corini dovrebbe schierare la medesima formazione della trasferta di Cittadella. Quindi Joronen tra i pali, quartetto formato da Sabelli, Cisana, Adorni e Pajac in difesa. A centrocampo capitan Bisoli guida i compagni Van de Looi e Bertagnoli. Moreo e Bajic guidano invece l’attacco....

