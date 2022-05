Borussia Dortmund, l’a.d. Watzke: «Giochiamo da 113 anni, di cui 11 senza Haaland…» (Di martedì 10 maggio 2022) L’a.d. del Borussia Dortmund Watzke ha parlato delle voci di mercato su Haaland, a un passo dal Manchester City Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, in una intervista alla CNN ha parlato delle voci di mercato su Erling Haaland, che sembra a un passo dal Manchester City. LE PAROLE – «È una decisione che spetta a Erling. Ha una clausola rescissoria e deve decidere se attivarla o no, ha tempo per dirci quello che vuole fare e quando sarà il momento lo farà. Ma noi abbiamo giocato a calcio per 113 anni, 111 dei quali senza Haaland. Avevamo Lewandowski e se n’è andato nel 2014, ma abbiamo giocato a calcio anche nel 2015, nel 2016, nel 2017… Poi è arrivato Aubameyang e dopo ancora Haaland. E potete stare certi che se ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’a.d. delha parlato delle voci di mercato su Haaland, a un passo dal Manchester City Hans-Joachim, amministratore delegato del, in una intervista alla CNN ha parlato delle voci di mercato su Erling Haaland, che sembra a un passo dal Manchester City. LE PAROLE – «È una decisione che spetta a Erling. Ha una clausola rescissoria e deve decidere se attivarla o no, ha tempo per dirci quello che vuole fare e quando sarà il momento lo farà. Ma noi abbiamo giocato a calcio per 113, 111 dei qualiHaaland. Avevamo Lewandowski e se n’è andato nel 2014, ma abbiamo giocato a calcio anche nel 2015, nel 2016, nel 2017… Poi è arrivato Aubameyang e dopo ancora Haaland. E potete stare certi che se ...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - FBPredictions : ? #BorussiaDortmund vs #Hertha ???? #Bundesliga ??? Signal Iduna Park ?? Preview: - pccpla : RT @CalcioFinanza: Il Manchester City comunica al Borussia Dortmund il pagamento della clausola per Haaland: si attende l'annuncio ufficial… - junews24com : Dybala, futuro tutto da scrivere: la Joya ha ricevuto solo questa proposta - - sportli26181512 : Anche il Borussia Dortmund si aggiunge alla corsa per Dybala: Per ora l'Inter è solo la prossima avversario sul cam… -