Borja Valero saluta la Fiorentina | «Avevo bisogno di chiudere il cerchio»

(Di martedì 10 maggio 2022)dopo la passerella del Franchi perre i tifosi Viola ha voluto anche scrivere un messaggio su Twitterdopo la passerella del Franchi in occasione diRoma perre i tifosi Viola ha voluto anche scrivere un messaggio su Twitter. Passano gli anni ma il nostro amore rimane lo stesso, il vostro affetto è la cosa più bella che mi sia capitata dopo la mia famiglia.diquestoinsieme a voi. Grazie, grazie e mille volte grazie. @acf#forzaviola pic.twitter.com/qLlYcOB00G—(@20) May 10, 2022 «Passano gli anni ma ...

ManuelaFioren : RT @SpaceViola_: C'È SOLO BORJA VALERO C È SOLO BORJA VALEROOOO ?? @borjavalero20 #SpaceViola #Fiorentina #FiorentinaRoma - Fiorentinanews : @BorjaValero20: 'La #Fiorentina si è guadagnata la possibilità di giocarsela per l'Europa e devono crederci fino in… - loscherardos : RT @MatteoDovellini: Il saluto di Borja Valero ai suoi tifosi della #Fiorentina, sotto la Curva Fiesole prima della sfida #FiorentinaRoma a… - grmarcos52 : RT @MatteoDovellini: Il saluto di Borja Valero ai suoi tifosi della #Fiorentina, sotto la Curva Fiesole prima della sfida #FiorentinaRoma a… - infoitsport : Borja Valero: “La Roma è figlia di Mourinho, un comunicatore pazzesco” -

La serata era iniziata benissimo, con una coreografia bellissima in un Franchi spettacolare pronto a salutare una leggenda della Fiorentina comee pronto a celebrare la primavera di ...Dopo un omaggio ae ai giovani viola che hanno vinto la Coppa Italia Primavera,la partita comincia con grande intensità. La Fiorentina è subito aggressiva. Al secondo minuto Nico ...L'Artemio Franchi ha dedicato ieri a Borja Valero un giro intorno al campo di gioco, per dedicargli i meritati applausi della sua tifoseria che ancora non era riuscito a salutarlo a dovere. Lo ...Allo Stadio Franchi dalle ore 20.45 si gioca Fiorentina-Roma. Vigilia viola. Contro la Roma per restare attaccati al treno per l'Europa: la Fiorentina non ha alternative questa sera che cercare di agg ...