Bonus trasporti pubblici 2022: come funziona, a quanto ammonta, chi può richiederlo (Di martedì 10 maggio 2022) È in arrivo un nuovo Bonus per i trasporti pubblici, che riguarda studenti e lavoratori. Questo incentivo è stato pensato per aiutare a mitigare gli effetti del caro energia sulle famiglie. come succede per ogni Bonus, anche in questo caso è necessario rispettare determinati requisiti e seguire dei passaggi ben precisi per poter richiederlo. Tale misura è stata introdotta nel decreto Aiuti 2022. Si tratta di un Bonus di 60 euro che può essere utilizzato solo per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici fino al prossimo 31 dicembre. Il Bonus per i trasporti pubblici sarà valido solamente per un acquisto. Ora vediamo insieme quali sono i requisiti, i dettagli e i passaggi da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) È in arrivo un nuovoper i, che riguarda studenti e lavoratori. Questo incentivo è stato pensato per aiutare a mitigare gli effetti del caro energia sulle famiglie.succede per ogni, anche in questo caso è necessario rispettare determinati requisiti e seguire dei passaggi ben precisi per poter. Tale misura è stata introdotta nel decreto Aiuti. Si tratta di undi 60 euro che può essere utilizzato solo per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzifino al prossimo 31 dicembre. Ilper isarà valido solamente per un acquisto. Ora vediamo insieme quali sono i requisiti, i dettagli e i passaggi da ...

Advertising

SLN_Magazine : Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - idealista_it : Bonus trasporti pubblici 2022, come richiederlo e a chi spetta - LeccoNews : CASARGO CONFERMA 500 EURO PER IL “BONUS BEBÈ”. E CI SONO ANCHE I TRASPORTI GRATUITI | 10/05/2022 - - zazoomblog : Bonus trasporti pubblici a quanto ammonta e come richiederlo - #Bonus #trasporti #pubblici #quanto - qui_finanza : Bonus trasporti pubblici, a quanto ammonta e come richiederlo -