Bonus famiglia 2022: requisiti e come richiederlo (Di martedì 10 maggio 2022) Bonus famiglia 2022: ecco con il nuovo Decreto Aiuti sono previsti una serie di interventi per aiutare i diversi componenti di un nucleo familiare. Bonus famiglia 2022: requisiti Il Nuovo Decreti Aiuti nasce sostanzialmente per aiutare le famiglia in difficoltà. "Nel clima di grandissima incertezza che viviamo – ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi – il governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione". Il Bonus famiglia è pensato per pensionati, lavoratori con reddito fino a 35 mila euro e partite iva percepiranno 200 euro in più in busta paga.

