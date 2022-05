Bonus edilizi, nuova stretta del Parlamento per i lavori sopra i 516mila euro (Di martedì 10 maggio 2022) Un emendamento al dl Ucraina bis approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato prevede una nuova stretta sui Bonus edilizi. Dal 1 luglio del 2023, infatti, per beneficiare dei Bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici. Una misura che ha messo in allarme le piccole imprese. “Il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche”, hanno spiegato Confartigianato e Cna. La posizione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 10 maggio 2022) Un emendamento al dl Ucraina bis approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato prevede unasui. Dal 1 luglio del 2023, infatti, per beneficiare deiper, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici. Una misura che ha messo in allarme le piccole imprese. “Ilsi assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazionea introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche”, hanno spiegato Confartigianato e Cna. La posizione ...

Advertising

fattoquotidiano : Bonus edilizi, arriva una nuova modifica: le aziende dovranno avere la certificazione che serve per partecipare agl… - edilportale : ?? Qualificazione Soa obbligatoria per lavorare nei cantieri dei bonus edilizi: ? dal 2023 ? per i lavori di importo… - immergasitalia : Bonus edilizi, per i lavori sopra i 516mila euro scatta l’obbligo di qualificazione - infoitinterno : Bonus edilizi, per i lavori sopra i 516mila euro scatta l’obbligo di qualificazione - infoitinterno : Bonus edilizi, arriva una nuova 'mini-stretta': quando scatta l'obbligo di certificazione -