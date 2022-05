Bonus edilizi, CNA Lombardia: “La certificazione obbligatoria oltre i 516mila euro è un ostacolo che frena la ripresa” (Di martedì 10 maggio 2022) CNA Lombardia esprime un duro giudizio sull’emendamento, approvato in seno alla discussione del DL Ucraina, che introduce l’obbligo della certificazione SOA, a partire dal primo gennaio 2023, per lavori di importi superiori a 516 mila euro, quale precondizione per l’accesso ai Bonus fiscali in edilizia. “E’ l’ennesima barriera, un ulteriore ostacolo, un’altra difficoltà sul sentiero, davvero accidentato, quasi impossibile, di quella che era stata concepita come una politica di rilancio e di riqualificazione del settore casa per innescare la ripresa di un’economia messa a durissima prova dalla pandemia. Abbiamo documentato per tempo, già nell’autunno 2021, quanto e come i Bonus fiscali in edilizia stessero contribuendo a trasformare il ... Leggi su newsagent (Di martedì 10 maggio 2022) CNAesprime un duro giudizio sull’emendamento, approvato in seno alla discussione del DL Ucraina, che introduce l’obbligo dellaSOA, a partire dal primo gennaio 2023, per lavori di importi superiori a 516 mila, quale precondizione per l’accesso aifiscali ina. “E’ l’ennesima barriera, un ulteriore, un’altra difficoltà sul sentiero, davvero accidentato, quasi impossibile, di quella che era stata concepita come una politica di rilancio e di riqualificazione del settore casa per innescare ladi un’economia messa a durissima prova dalla pandemia. Abbiamo documentato per tempo, già nell’autunno 2021, quanto e come ifiscali ina stessero contribuendo a trasformare il ...

