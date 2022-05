Bonus 200 euro badanti e colf: come richiederlo e chi lo versa (Di martedì 10 maggio 2022) ? Il Governo ha sciolto il nodo legato a simili interrogativi. Tutti i dettagli. Sono circa 28 milioni i lavoratori italiani con reddito lordo annuo al di sotto dei 35 mila euro che beneficeranno del Bonus da 200 euro introdotto dal Governo Draghi con il decreto Aiuti approvato lo scorso lunedì 2 maggio. Nella categoria, oltre a pensionati, dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, stagionali e percettori del reddito di cittadinanza, sono stati inclusi anche i collaboratori domestici che si trovano alle dipendenze delle famiglie. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Domina sul Lavoro Domestico, i collaboratori domestici regolarmente iscritti all’INPS in Italia sono 920.722. Rispetto al Bonus 200 euro per badanti e colf, tuttavia, in molti si stanno interrogando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) ? Il Governo ha sciolto il nodo legato a simili interrogativi. Tutti i dettagli. Sono circa 28 milioni i lavoratori italiani con reddito lordo annuo al di sotto dei 35 milache beneficeranno delda 200introdotto dal Governo Draghi con il decreto Aiuti approvato lo scorso lunedì 2 maggio. Nella categoria, oltre a pensionati, dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, stagionali e percettori del reddito di cittadinanza, sono stati inclusi anche i collaboratori domestici che si trovano alle dipendenze delle famiglie. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Domina sul Lavoro Domestico, i collaboratori domestici regolarmente iscritti all’INPS in Italia sono 920.722. Rispetto al200per, tuttavia, in molti si stanno interrogando ...

