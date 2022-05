Bonus 100€ al mese in busta paga | a chi spetta e come richiederlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 maggio 2022)100 euro. Sono 20 euro in più, ma si tratta ancora del famosoRenzi che i lavoratori dipendenti possono ritrovarsi inanche quest’anno. Ilda 100 euro è sicuro, dunque, per molti anche nel 2022. Tuttavia, non è per tutti. Nello specifico, proprio con la revisione degli scaglioni IRPEF da 4 a 5, le cose potrebbero cambiare per alcuni, i quali sarebbero così esclusi dalin. Leggi anche:maternità 2022:funziona, a chi, importo efare domanda100 euro, a chi? Addentrandoci più nello specillo nelle questione, ildi 100 euro per quest’anno è sicuro ...