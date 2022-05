Bono Vox: la voce degli U2 spegne 62 candeline (Di martedì 10 maggio 2022) Paul David Hewson riceve il soprannome Bono Vox da un gruppo di ragazzi ribelli del suo quartiere, che traggono spunto dal negozio di apparecchi acustici di Dublino Bonavox. Il giovane Paul non ne è molto entusiasta, ma cambia idea quando scopre che, nella traduzione latina, significa bella voce. E proprio con la sua bella voce diventa popolare nel liceo che frequenta. Inizia a suonare la chitarra grazie al fratello, che gli presta lo strumento e gli spartiti delle canzoni dei Beatles. I suoi gusti musicali spaziano da Bob Marley, Patti Smith, fino ad arrivare a Marvin Gaye. Nel 1976 la giovane promessa della musica risponde a un annuncio scolastico per formare una band. Quando si presenta alle audizioni, scopre che ci sono già due chitarristi più bravi di lui; pertanto, Bono finisce per essere il cantante. Con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Paul David Hewson riceve il soprannomeVox da un gruppo di ragazzi ribelli del suo quartiere, che traggono spunto dal negozio di apparecchi acustici di Dublino Bonavox. Il giovane Paul non ne è molto entusiasta, ma cambia idea quando scopre che, nella traduzione latina, significa bella. E proprio con la sua belladiventa popolare nel liceo che frequenta. Inizia a suonare la chitarra grazie al fratello, che gli presta lo strumento e gli spartiti delle canzoni dei Beatles. I suoi gusti musicali spaziano da Bob Marley, Patti Smith, fino ad arrivare a Marvin Gaye. Nel 1976 la giovane promessa della musica risponde a un annuncio scolastico per formare una band. Quando si presenta alle audizioni, scopre che ci sono già due chitarristi più bravi di lui; pertanto,finisce per essere il cantante. Con ...

