Blue Panorama venduta al fondo statunitense Bateleur Capital. Filt Cgil: “Aspettiamo di capire, rimane la preoccupazione” (Di martedì 10 maggio 2022) La compagnia aerea Blue Panorama, ferma dallo scorso ottobre e in gestione commissariale, è stata acquistata dall’ hedge fund statunitense Bateleur Capital, che ha nelle ristrutturazioni di compagnie aeree in crisi uno dei suoi core business. “Per noi che operiamo da sempre nel settore aeronautico civile, la prospettiva di guidare un vettore anche in Italia costituisce una sfida che vogliamo affrontare e vincere”, ha dichiarato Aziz Hassanali, managing partner di Bateleur. Perché l’accordo si possa perfezionare servirà l’omologa della proposta di concordato preventivo che venerdì 29 aprile Blue Panorama ha presentato al Tribunale di Milano e agli organi della procedura concorsuale e l’’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) La compagnia aerea, ferma dallo scorso ottobre e in gestione commissariale, è stata acquistata dall’ hedge fund, che ha nelle ristrutturazioni di compagnie aeree in crisi uno dei suoi core business. “Per noi che operiamo da sempre nel settore aeronautico civile, la prospettiva di guidare un vettore anche in Italia costituisce una sfida che vogliamo affrontare e vincere”, ha dichiarato Aziz Hassanali, managing partner di. Perché l’accordo si possa perfezionare servirà l’omologa della proposta di concordato preventivo che venerdì 29 aprileha presentato al Tribunale di Milano e agli organi della procedura concorsuale e l’’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori. ...

