Bill Gates pensa alle future pandemie: stavolta prepariamoci (e non solo a quelle) (Di martedì 10 maggio 2022) In una conferenza pubblica su Ted del 2015 Bill Gates aveva affermato che “se qualcosa ucciderà oltre dieci milioni di persone nei prossimi decenni, molto probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra”. In quel periodo, l’Africa occidentale stava combattendo la devastante epidemia di Ebola che uccise più di 11 mila persone. E Gates, al quale riconosciamo il ruolo di (facile) profeta, guardava soprattutto ai paesi poveri, le aree del pianeta a maggior rischio. Da allora, il Covid-19 ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo. Il libro di Gates uscito in questi giorni s’intitola How to Prevent the Next Pandemic. Il magnate (se fosse russo lo avremo battezzato oligarca) afferma che sia venuto il momento di pianificare. Una proposta in controtendenza, giacché la maggior parte dei paesi sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) In una conferenza pubblica su Ted del 2015aveva affermato che “se qualcosa ucciderà oltre dieci milioni di persone nei prossimi decenni, molto probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra”. In quel periodo, l’Africa occidentale stava combattendo la devastante epidemia di Ebola che uccise più di 11 mila persone. E, al quale riconosciamo il ruolo di (facile) profeta, guardava soprattutto ai paesi poveri, le aree del pianeta a maggior rischio. Da allora, il Covid-19 ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo. Il libro diuscito in questi giorni s’intitola How to Prevent the Next Pandemic. Il magnate (se fosse russo lo avremo battezzato oligarca) afferma che sia venuto il momento di pianificare. Una proposta in controtendenza, giacché la maggior parte dei paesi sta ...

